دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خاض عدد من النجوم العالميين في عالم كرة القدم تجربة احترافية في الأندية الخليجية، وعلى رأسهم النجم الإسباني تشافي هيرنانديز ومواطنيه راؤول غونزاليس وبيب غوارديولا بالإضافة إلى الهداف الأرجنتيني غابرييل باتيستوتا والمدافع الإيطالي فابيو كانافارو، ليسجلوا أسماءهم اللامعة في قائمة اللاعبين الذين ارتدوا قمصان الأندية الخليجية عبر التاريخ.