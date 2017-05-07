دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أنهى أرسنال سلسلة 25 مباراة دون هزيمة لمانشستر يونايتد بعد أن هزمه بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "الإمارات" في العاصمة البريطانية، لندن، في وقت تعثر فيه ليفربول بعد أن تعادل مع ساوثهامبتون سلبيا في وقت لاحق الأحد.

وفي قمة مباريات هذه الجولة، تقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة 54، عبر لاعب الوسط السويسري غرانيت تشاكا، بعد ان انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة والأداء بين الفريقين.

وبينما كان يحاول اليونايتد ترميم أركانه وتسجيل التعادل، باغته أرسنال بالهدف الثاني عبر اللاعب الإنجليزي السابق لمانشستر يونايتد، داني ويلبيك، عند الدقيقة 57، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لأرسنال.

أما، المباراة الثانيةن فانتهت سلبية النتيجة بين ليفربول وساوثهامبتون، بعد أن أضاع اللاعب الإنجليزي جيمس ميلنر ركلة جزاء لليفربول، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "أنفيلد".

وبهاتين النتيجتين، حافظ ليفربول على مركزه الثالث، برصيد 70 نقطة، متفوقا بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الذي يمتلك مباراة أقل، في حين بقي اليونايتد خامسا برصيد 65 نقطة، واحتل أرسنال المركز السادس برصيد 63 نقطة ويمتلك مباراة أقل من اليونايتد.