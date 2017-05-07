دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مع نهاية دوري جميل للمحترفين، الدوري السعودي، بات السؤال المطروح عن هوية أفضل لاعب سعودي خلال الموسم الحالي والذي شهد تتويج الهلال باللقب، اقترحنا لكم أبرز أربعة لاعبين سعوديين خلال الموسم الحالي وفقا لأرقامهم مع أنديتهم ولكم اختيار الأفضل بينهم.

صوّت الآن لاختيار أفضل لاعب سعودي في دوري جميل، برأيك.

نواف العابد (الهلال)

تألق العابد مع الزعيم خلال الموسم الحالي ولعب دورا مفصليا في تتويج الهلال باللقب، إذ كان هو هداف اللاعبين السعوديين في الفريق خلال الموسم الحالي بتسجيله سبعة أهداف وصناعته لأربعة أهداف للزعيم.

وكان الجناح السعودي، أحد أهم مفاتيح اللعب للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، فقد كان دائما يزعج المدافعين باختراقاته السريعة من الجهة اليسرى ومراوغاته المميزة.

عبد الفتاح عسيري (الأهلي)

تألق عبد الفتاح عسيري خلال الموسم الحالي مع الأهلي، إذ كان هو هداف اللاعبين السعوديين في الفريق بعد أن سجل ستة أهداف ليؤكد أنه أحد أبرز اللاعبين في الهجوم الأهلاوي.

وظهر عسيري بمستوى ملفت للنظر وساهم في احتلال فريقه المركز الثاني في الدوري خلال الموسم الجاري، ليصبح من أكثر اللاعبين المحبوبين من قبل الجماهير الأهلاوية.

محمد السهلاوي (النصر)

قاد محمد السهلاوي هجوم النصر خلال الموسم الحالي، وسجل ثمانية أهداف خلال الموسم الجاري، كما اضاع ثلاث ركلات جزاء كان من شانها أن تجعله من أبرز الهدافين مع فريقه.

وتكمن قيمة السهلاوي في أنه القائد في الميدان والنجم الذي توجه له الجماهير النصراوية الأنظار دائما في الأوقات الصعبة.

فهد المولد (الاتحاد)

تألق المولد خلال الموسم الحالي مع "نمور جدة"، إذ سجل 11 هدفا في الدوري، ليكون هداف اللاعبين السعوديين في الفريق وثاني هدافيه بعد اللاعب المصري محمود كهربا.

وقام المولد بصناعة خمسة أهداف لفريقه خلال الموسم الحالي، وهو رقم كبير بالنسبة للنجم الاتحادي، ليسجل اسمه كأفضل اللاعبين في دوري جميل لموسم 2016/2017.