دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبر النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن عن شكره للجماهير التي اختارته كأفضل لاعب عربي لموسم 2016/2017 في الاستفتاء الذي أجراه موقع CNN بالعربية قبل أيام قليلة، كما أكد أن جميع المرشحين كانوا يستحقون الفوز بالاستفتاء، وأشار إلى أن نادي العين هو "كيان رياضي اجتماعي شامخ"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يكن كل التقدير لجماهير نادي الهلال السعودي، حسبما أكد في حوار مع CNN بالعربية.

وقال عموري: "أحمد الله كثيراً الذي وفقني في الحصول على لقب أفضل لاعب، ومحبة الجماهير نعمة من المولى عز وجل والمؤكد أن حصولي على الجائزة جاء بفضل الله ومن ثم محبة الجماهير، كما أود أن أعرب عن بالغ شكري وتقديري لكل من رشحني لجائزة أفضل لاعب عربي وكذلك كل من رشح اللاعبين لأن جميع المرشحين كانوا يستحقون اللقب بكل أمانة".

وأضاف عبد الرحمن: "اختيار الجماهير لي يمنحني الدافع المعنوي المهم للاستمرار في مضاعفة العطاء لأنني على قناعة تامة بأن كرة القدم دائما تكافئ أفضل من يمارسها، أي الأكثر التزاما وعطاء وتركيزا، ورغبة وجدية لمواكبة علامات التطور وتحقيق أهدافه مع الفريق سواء مع المنتخب أو النادي، وسأعمل على إرضاء جميع الجماهير العيناوية والإماراتية والخليجية وخصوصاً جماهير الهلال التي رجحت من كفة عمر في موازين المنافسة على أفضلية الفوز بلقب أفضل لاعب عربي".

وتابع النجم الإماراتي حديثه قائلا: "أود أن أعرب عن بالغ تقديري لـCNN على جهودها المخلصة في تقديم في تقديم خدمات إعلامية مميزة، بالإضافة إلى تبنيها للمبادرات التحفيزية الرائعة بهدف التطوير وتعزيز عوامل التشويق اتساقا مع رؤية إحدى أنجح المؤسسات الإعلامية، وشخصيا سعيد جدا بحصولي على أعلى نسبة أصوات عبر منصة CNN بالعربية".

وقال أفضل لاعب آسيوي لعام 2016 أيضا: "أعتقد أن الاستفتاءات المعنية باختيار الجماهير تحدد مؤشر قبول اللاعب لدى الجماهير ليس فنيا أو مهاريا فقط، بل على جميع الأصعدة، وشخصيا أعتبر الحصول على أعلى نسبة تصويت شرف أعتز به لأن محبة الناس وتقديرهم لا يمكن أن يقارن بأي شيء آخر وأكرر شكري لحميع الجماهير العربية والخليج".

وعن نادي العين، قال عموري: "العين ليس مجرد ناد لكرة القدم، .بل هو كيان رياضي اجتماعي ثقافي شامخ، يشعر كل من ينتسب له بالفخر والاعتزاز، لا لشيء سوى أنه العين وكفى، وباعتقادي فإن الذي يود أن يشعر بالسعادة عليه أن يجرب حب العين"

وأضاف: "لا يمكن أن أحصي فضل هذا النادي وقادته علي شخصيا، خصوصا سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وذكرت من قبل أنني عصا سموه التي لا تعصاه، إذ يعتبر سموه مؤسس استراتيجية النجاح لكرة القدم في دولتنا الحبيبة"، حسب تعبيره.

وعن الهلال، قال عموري: "أود أن أؤكد لك بأنني أكن تقديراً خاصاً لجماهير نادي الهلال السعودي والمؤكد أن الهلال نادٍ كبير وأي لاعب كرة قدم يتشرف بارتداء قميصه ويحظى بمحبة تلك الجماهير المخلصة والوفية. ولكنني حالياً ألعب لنادي العين وألتزم بعقدي مع فريقي".

أما عن العروض الأوروبية، فقال عبد الرحمن: "يبقى القرار مشتركا بيني وبين نادي العين في أي عرض أتلقاه للاحتراف".

وعن حظوظ منتخب الإمارات بالوصول إلى كاس العالم 2018 في روسيا، أكد النجم الإماراتي أن الفرص لا تزال قائمة رغم صعوبة المهمة، مشددا على أن الأبيض يجب أن يحقق الفوز في مبارياته الثلاث القادمة وينتظر نتائج المواجهات المباشرة بين المنافسين.

وتمنى عموري التوفيق لمدرب المنتخب الإماراتي السابق، مهدي علي، الذي اعتبره "مدربا كبيرا" وذلك بفضل الإنجازات التي حققها مع المنتخب خلال فترة قيادته له.

وأكد عموري أيضا أن حلم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا يبقى طموحه وطموح لاعبي العين، مؤكدا على أن حلم الفريق البنفسجي هو إعادة اللقب إلى خزائن الأندية الإماراتية من جديد.