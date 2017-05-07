دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاز ريال مدريد على ميفه غرناطة برباعية نظيفة، ليعود ويتقاسم الصدارة مع برشلونة، محققا انتصارا معنويا هاما قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، ومبقيا الصراع مشتعلا بينه وبين برشلونة على لقب الدوري الإسباني.

فعلى أرضية ملعب "نويفو لوس كارمينيس"، تقدم الريال أولا عبر الكولومبي خاميس رودريغيز، عند الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف رودريغيز نفسه الهدف الثاني للفريق الملكي بعد ذلك بثماني دقائق.

أراد الضيوف إنهاء المباراة من الشوط الأول، وهو ما حققوه حين سجلوا الهدفين الثالث والرابع، عبر المهاجم الإسباني ألفارو موراتا عند الدقيقتين 30 و35، لتبقى النتيجة كما هي في الشوط الثاني وتنتهي المباراة برباعية نظيفة لأبناء العاصمة الإسبانية، مدريد.

وبهذا الفوز، لحق الريال ببرشلونة في الصدارة بعد أن حقق نقطته رقم 84، مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام سيلتا فيغو، بالإضافة إلى مباراتين صعبتين أمام إشبيلية وملقا في الدوري.

من جانبه، لحق غرناطة بأوساسونا وهبط إلى دوري الدرجة الثانية، للمرة الأولى منذ صعوده إلى دوري الأضواء في موسم 2011/2012.

يذكر أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، دخل المباراة بتسعة لاعبين احتياطيين، وهو الأمر الذي يدل على أن الريال قادرعلى الفوز دون النظر إلى الأسماء التي تلعب.