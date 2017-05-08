دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لحق الأهلي السعودي بنظيره العين الإماراتي وتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بعد فوز الأول على ذوب آهن الإيراني بهدفين نظيفين، واكتساح الأخير لبونيودكور الأوزبكي بثلاثية نظيفة، في وقت فاز فيه الهلال على الريان القطري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليحرمه من التأهل ويتأهل بيروزي الإيراني بعد فوزه على الوحدة الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وبذلك حسمت الفرق المتأهلة من المجموعتين الثالثة والرابعة.

ففي المباراة الأولى التي أقيمت على أرضية ملعب "ثاني بن جاسم"، في العاصمة القطرية، الدوحة، تألق المهاجم السعودي عبد الفتاح عسيري وسجل الهدف الأول للأهلي عند الدقيقة 63، قبل أن يصنع عسيري نفسه الهدف الثاني لمواطنه أمير كردي الذي أكمل الكرة في الشباك لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لـ "الراقي".

أما في مدينة العين، فتقدم الزعيم الإماراتي عبر المهاجم السعودي ناصر الشمراني عند الدقيقة 34، قبل أن يضيف اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب عربي للموسم الحالي باستغتاء CNN بالعربية، عمر عبد الرحمن، الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة عند الدقيقة 77، ليختتم الإماراتي من أصل عاجي إبراهيم دياكييه أهداف العين بالهدف الثالث عند الدقيقة 91.

وبهاتين النتيجتين، تصدر العين فرق المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، واحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 11 نقطة، وجاء ذوب آهن أصفهان الإيراني في المركز الثالث بسبع نقاط وتذيل بونيودكور فرق المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

وفي المجموعة الثانية، حرم الهلال نظيره الريان من التأهل، بعد أن هزمه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، إذ تقدم الهلال عبر الأوروغوياني نيكولا ميليسي، عند الدقيقة 41، قبل أن يتعادل الريان عبر القطري سيباستيان سوريا عند الدقيقة 55.

قلب الريان الطاولة على ضيفه، وسجل الهدف الثاني عبر البرازيلي رودريغو تاباتا، عند الدقيقة 59، قبل أن يتعادل الهلال عبر النحم السوري عمر خريبين، عند الدقيقة 66، ليضيف ميليسي الهدف الثالث للزعيم عند الدقيقة 73، وعاد الريان وتعادل عبر الإسباني سيرجيو غارسيا عند الدقيقة 82، لكن خريبين ظهر من جديد وأهدى الفوز للزعيم السعودي بعدها بدقيقتين.

من جانبه خسر الوحدة أمام بيروزي الإيراني بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليودع البطولة ويتأهل الفريق الإيراني باحتلاله المركز الثاني برصيد 9 نقاط، خلف المتصدر، الهلال، الذي وصل إلى نقطته رقم 12، وجاء الريان في الكرز الثالث برصيد سبع نقاط.