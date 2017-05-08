دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد يوم واحد من إعلان أنها ستكون الشريك الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حتى عام 2022، جددت الخطوط الجوية القطرية عقد رعايتها لنادي الأهلي السعودي، وفقا لما نشره الحساب الرسمي لشركة الطيران الشهيرة على موقع "تويتر"، الإثنين.

وجاء في التغريدة التي نشرتها الخطوط الجوية القطرية "القطرية ثلاث سنوات أخرى مع الملكي نتشرف بتجديد عقد الرعاية للنادي الأهلي السعودي".

من جانبه، نشر النادي الأهلي تغريدة لتجديد العقد جاء فيها "القطرية تجدد رعايتها للملكي"، وأرفق التغريدة ببيان مشترك بينه وبين الشركة.

وجاء في البيان "جددت إدارة النادي الأهلي اليوم عقد رعايتها مع الخطوط الجوية القطرية الشريك الاستراتيجي للنادي لثلاث سنوات قادمة، بعد أن بدأت الرعاية في أكتوبر/تشرين أول من عام 2014".

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت مساء الأحد عن أنها ستكون الشريك الرسمي لـ "فيفا" حتى عام 2022، وهو العام الذي ستسضيف فيه قطر نهائيات كأس العالم.