دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قرر المكتب التنفيذي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيقا" رفع الحظر عن الملاعب العراقية والسماح بإقامة مباريات دولية ودية فيها لمدة ثلاثة أشهر قادمة، وفقا لما أعلنه الاتحاد العراقي لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وجاء في التغريدة التي نشرها الاتحاد "رسميا المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يتخذ قرارا برفع الحظر عن المباريات الدولية الودية لمدة ثلاثة أشهر".

وكان "الفيفا" قد منع اللعب على أراضي الملاعب العراقية بسبب الأوضاع الأمنية المتردية في البلاد ورفض رفع الحظر عنها في عدة مناسبات سابقة.

منذ ذلك الحين، يلعب المنتخب العراقي المباريات التي من المفترض أن تقام على أرضه، على أراض محايدة، مثل قطر، وهو الأمر الذي لطالما أزعج الجماهير العراقية التي لطالما حلمت في أن تحضر وتدعم منتخب بلادها في العراق.