دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ملعب "يوفنتوس أرينا" في مدينة تورينو الإيطالية، مباراة إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، بين يوفنتوس وموناكو، نستعرض لكم أبرز اللاعبين الذين لعبوا لهذين الفريقين عبر التاريخ قبل هذه المواجهة المرتقبة.