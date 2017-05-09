من هنري إلى فييري.. أبرز اللاعبين الذين لعبوا لموناكو ويوفنتوس عبر التاريخ
أبرز النجوم الذين لعبوا لموناكو ويوفنتوس
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ملعب "يوفنتوس أرينا" في مدينة تورينو الإيطالية، مباراة إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، بين يوفنتوس وموناكو، نستعرض لكم أبرز اللاعبين الذين لعبوا لهذين الفريقين عبر التاريخ قبل هذه المواجهة المرتقبة.
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