دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حجز يوفنتوس الإيطالي مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2016/2017، للمرة التاسعة في تاريخه، بعد أن تغلب على ضيفه موناكو بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتفوق بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، لينتظر الفائز من "ديربي مدريد" بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو، الأربعاء.

فعلى أرضية ملعب "يوفنتوس أرينا"، تقدم اليوفي أولا عبر اللاعب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش عند الدقيقة 33، ليقتل أحلام موناكو بالعودة في المباراة.

وقبل نهاية الشوط الأول، ظهر النجم البرازيلي داني ألفيش، وسجل هدفا مذهلا في مرمى موناكو، عند الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، قلص أمراء موناكو الفارق بتسجيلهم الهدف الأول والوحيد لهم في المباراة عبر النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، عند الدقيقة 69، لتنتهي المباراة بهدفين لصالح فريق السيدة العجوز مقابل هدف لموناكو.

وبهذا الانتصار، وصل اليوفي إلى النهائي التاسع في تاريخه، إذ كان بلغ النهائي في ثماني مناسبات، فاز في نهائيين وخسر ستة، لينتظر الفائز من المباراة نصف النهائية الثانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.