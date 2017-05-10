دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفوق نجم نادي الهلال، نواف العابد على لاعب الأهلي عبد الفتاح عسيري ومهاجم النصر محمد السهلاوي ولاعب الاتحاد فهد المولد، وفاز باستفتاء أفضل لاعب سعودي في دوري جميل للمحترفين، الدوري السعودي، لموسم 2016/2017 بعد حصوله على نسبة 72 في المائة من أصل 54 ألف و836 صوتاً.

وتقدم العابد على نظرائه منذ بداية الاستفتاء وحتى نهايته، وفاز بنسبة كاسحة متفوقاً على أقرب منافسيه بفارق كبير وصل إلى ما يقارب 33 ألف صوتاً، أي 61 في المائة من نسبة المصوتين.

واحتل عبد الفتاح عسيري المركز الثاني، بنسبة تصويت وصلت إلى 11 في المائة، ما يعني حصوله على 6.031 ألف صوتاً، متفوقاً على السهلاوي والمولد.

إذ حصل المولد على نسبة 10 في المائة محتلا المركز الثالث في حين جاء مهاجم النصر محمد السهلاوي في المركز الرابع والأخير بنسبة 7 في المائة.