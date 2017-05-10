دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستضيف ملعب "فيسنتي كالديرون" في العاصمة الإسبانية، مدريد، موقعة إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة لريال مدريد على حساب جاره أتلتيكو. نستعرض لكم طريقة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لتحقيق المعجزة وكيف يستطيع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالمقابل حسم المباراة بأقل مجهود ممكن.

سيميوني والمعجزة

لا يمكن لأحد أن يتوقع بأن يقلب أتلتيكو الطاولة على ريال مدريد في مباراة الإياب ويسجل أربعة أهداف، رغم أن أتلتيكو كان قد سجل رباعية نظيفة في مرمى الريال عام 2015 على أرضية نفس الملعب، إلا أن حسابات دوري الأبطال تبقى مختلفة عن حسابات الدوري.

ولكن رغم كل الصعوبات يبقى الشعار الشهير "لا مستحيل في كرة القدم" هو العنوان الأبرز قبل هذه المواجهة، ولكن ما هو سبيل سيميوني لتحقيق المعجزة وقهر المصاعب في هذه المواجهة؟

يجب على أتلتيكو مدريد أن يسجل مبكرا في شباك ضيفه، حتى يستيعد لاعبوه وجماهيره الأمل بالعودة في المباراة، إذ على فريق سيميوني أن يقوم بالضغط العالي على دفاع الريال كي يحرمهم من بناء الهجمات ويستغل أي خطأ يرتكبه مدافعو الفريق الملكي في الدقائق الأولى التي يجب أن تشهد ضغطا هجوميا مكثفا من أصحاب الأرض.

هجوميا، على مهاجمي الأتلتيكو أن يسجلوا من أنصاف الفرص ولديهم القدرة على ذلك، فالقدرات التي يمتلكها المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان ومواطنه كيفن غاميرو تمكنهما من التسجيل في مرمى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في أي لحظة، ولكن يجب عليهم ألا يضيعوا الفرص، فكل فرصة ضائعة ستكون بمثابة صفعة قوية لآمال الأتلتيكو في المباراة.

أما على صعيد وسط الميدان، فيتوجب على الرباعي المكون من غابي وكوكي وساؤول نيغويز وكاراسكو أو توماس بارتي، أن يكسب معركة الوسط أمام لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو، عبر حرمان كروس ومودريتش من بناء الهجمة بأريحية والقيام بتضييق المساحات في وسط الملعب، إضافة إلى تكثيف الضغط على كاسيميرو لإجباره على ارتكاب الأخطاء في إخراج الكرة من مناطق فريقه.

ودفاعيا، يجب على مدافعي أتلتيكو أن يقدموا مباراة مثالية، فهم صمام الأمان والقاعدة التي سيرتكز عليها الفريق، لأن أي خطأ سيرتكبه المدافعون سيشكل انهيارا معنويا للفريق، والأمر ينطبق بطبيعة الحال على الحارس السلوفيني يان أوبلاك، الذي يجب أن يحافظ على ثباته وتركيزه طيلة دقائق المباراة.

زيدان والتأهل بأقل مجهود

لا يريد زيدان أن يعقد المهمة على نفسه، فقد حقق مكاسب كبيرة في مباراة الذهاب ويطمح للحفاظ عليها، في الوقت الذي يقاتل فيه فريقه على جبهتي الدوري ودوري الأبطال، لذلك سيحاول عبور عقبة الأتلتيكو دون إرهاق لاعبيه الذين يحتاجهم الفريق بكامل لياقتهم خلال المباريات المتبقية من الموسم، لذلك من غير المتوقع أن يقدم الريال مباراة استعراضية أو فنية من طراز رفيع.

بالمقابل، على "زيزو" أن يحذر لاعبيه من التراخي واستسهال المباراة، لذلك يجب على الريال ألا يتراجع كثيرا، بل عليه أن يرهق خصمه عبر الاحتفاظ بالكرة لأطول وقت ممكن مع محاولة خطف هدف من شأنه أن يشكل ضربة قاضية لآمال أتلتيكو.

هجوميا، يجب على ثلاثي الهجوم للريال أو الثنائي في حال إشراك إيسكو كصانع ألعاب، أن يضغط على مدافعي الأتلتيكو ليحاول كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو خطف كرة يأتي منها الهدف المرجو والذي سيقتل المباراة قبل نهايتها.

في وسط الميدان، يجب على مودريتش وكروس وكاسيميرو، أن يكونوا حذرين وأن يلعبوا المباراة كما لو أنها مباراة نهائية لا مجال للخطأ فيها، إذ ستكون مهمتهم هي الاحتفاظ بالكرة وحرمان الخصم منها بالإضافة إلى بناء الهجمات بأكبر سرعة ممكنة لضرب أتلتيكو بالهدف القاتل.

أما دفاعيا، فمن المتوقع أن يتعرض الريال لضغط هجومي مكثف من جانب مهاجمي الأتلتيكو إن لم ينجح في تسجيل هدف مبكر، لذلك يجب على المدافعين أن يتجنبوا ارتكاب أخطاء فردية وأن يحاولوا الخروج بالكرة من مناطقهم مستغلين خبرتهم، بالإضافة إلى المساهمة في بناء الهجمات كي لا يتحمل دفاع الفريق الملكي عبء المباراة من الدقائق الأولى وحتى النهاية.