نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رها محرق هي أول سعودية تتسلق جبل إفريست. هو عمل رائع… لكنه مثير للإعجاب بشكل أكبر في وقت تُمنع السعوديات فيه من ممارسة الرياضة. تحاول الآن البدء في تحدٍ آخر، تغيير القوانين في المملكة لتتمكن الفتيات من ممارسة الرياضة. التركيز على الصحة هي الطريقة التي تعتمدها للالتفاف حول القوانين الدينية الصارمة في السعودية.