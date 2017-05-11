دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لحق ريال مدريد بنظيره يوفنتوس إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك رغم خسارته أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد في إياب نصف نهائي البطولة، ليتفوق بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-2، ويبلغ النهائي للمرة الثانية على التوالي وللمرة الـ15 في تاريخه.

فعلى أرضية ملعب "فيسنتي كالديرون"، بدا الريال مهتزا مع بداية اللقاء، في حين ظهرت رغبة الأتلتيكو واضحة بتسجيل الهدف الأول، وهو ما حدث عند الدقيقة 11 عبر اللاعب الإسباني ساؤول نيغويز.

ولم تمض سوى أربع دقائق، حتى تحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء، ترجمها اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان لهدف ثان، لتشتعل الموقعة بين الفريقين وتبدو المباراة مثل معركة على أرضية الملعب.

وبينما كان الأتلتيكو يبحث عن الهدف الثالث، سجل النجم الإسباني إيسكو ألاركون الهدف الأول للريال، وهو الهدف الذي قتل المباراة وأنهى آمال أتلتيكو، عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف وحيد لـ "الروخيبلانكوس".

وفي الشوط الثاني، لم تتغير نتيجة المباراة، فقد ظهر اليأس واضحا على لاعبي أتلتيكو الذين كان يجب عليهم أن يسجلوا ثلاثة أهداف إضافية، لتبقى النتيجة على حالها ويبلغ الريال النهائي الحلم.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يبلغ فيها الريال النهائي، والمرة رقم 15 التي يصل فيها الفريق الملكي للمباراة النهائية، إذ كان قد حقق اللقب في 11 مناسبة وخسر ثلاث مباريات نهائية في تاريخه الحافل.

يذكر أن أبناء العاصمة الإسبانية، مدريد، ضربوا موعدا مع يوفنتوس في النهائي، وهي المرة الثاني التي يتصارع فيها الفريقان على اللقب بعد نسخة موسم 1997/1998، والتي توج بلقبها الريال بعد فوزه بهدف نظيف على اليوفي.