دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يلعب هوكي الجليد، في مباراة أقيمت بمدينة سوتشي الروسية، وهو أمر ليس بالغريب عن بوتين الذي يشتهر بحبه للرياضة ومتابعته للأحداث الرياضية والتي كان آخرها جائزة سوتشي للفورمولا 1، فقد حضر سباقها الأخير وتحدث مع الفائزين بعد نهاية السباق.