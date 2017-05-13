هكذا احتفل لاعبو تشيلسي وجماهيره بلقب الدوري السادس في تاريخهم
هكذا احتفل لاعبو تشيلسي وجماهيره بالدوري
رياضة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و22 دقيقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توج نادي تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن فاز على مضيفه ويست بروميتش ألبيون بهدف نظيف قاتل سجله اللاعب النيجيري ميشي باتشواي، مساء الجمعة، فكيف احتفل نجوم الفريق اللندني بعد تحقيق اللقب الثمين.
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