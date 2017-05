دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توج نادي تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن فاز على مضيفه ويست بروميتش ألبيون بهدف نظيف قاتل سجله اللاعب النيجيري ميشي باتشواي، مساء الجمعة، فكيف احتفل نجوم الفريق اللندني بعد تحقيق اللقب الثمين.

CHAMPIONS 🏆!!! Words can't describe the emotions right now! We did this together! #CFC Family! pic.twitter.com/kQAPjJfi7x — Victor Moses (@VictorMoses) May 12, 2017