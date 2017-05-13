دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توج نادي تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن فاز على مضيفه ويست بروميتش ألبيون بهدف نظيف قاتل سجله اللاعب النيجيري ميشي باتشواي، مساء الجمعة، نستعرض لكم أبرز الأرقام التيي حققها لاعبو الفريق المتوج باللقب وأبرز إنجازاته خلال الموسم الحالي من "البريميرليغ" قبل جولتين من نهاية مباريات الدوري.

إنجازات فردية

فاجئ الظهير الإسباني لتشيلسي، سيزار أزبلكويتا، الجميع بتحقيقه المركز الأول في عدد التمريرات خلال الموسم الحالي، بعد أن قام بتمرير 2341 تمريرة في 36 مباراة لعبها طيلة الموسم، وهو اللاعب الأكثر مشاركة في دقائق مباريات الموسم برصيد 3240 دقيقة.

من المتوقع أن يكون الحارس البلجيكي المتألق للفريق اللندني، تيبوت كورتوا، أكثر الحراس محافظة على نظافة شباكه خلال الموسم الحالي، حتى اللحظة، بعد أن أنهى 16 مباراة دون تلقي أهداف، وذلك بسبب تألقه الفردي وقوة المنظومة الدفاعية للفريق.

أما على مستوى التدخلات لقطع الكرات، فاحتل النجم الفرنسي نغولو كانتي، المركز الثاني على هذا الصعيد خلال الموسم الحالي بعد لاعب إيفرتون إدريسا غايي، وذلك بعد أن قام بـ114 تدخل في وسط الميدان طيلة الموسم.

لم يغب لاعبو تشيلسي بالطبع عن قائمة أفضل صانعي الأهداف، وذلك بعد أن احتل اللاعب الإسباني سيسك فابريغاس، المركز الرابع بعد أن قام بصناعة 11 هدفا لفريقه.

وعلى صعيد الأهداف، فجاء المهاجم الإسباني من أصل برازيلي، دييغو كوستا في المركز الثالث على قائمة الهدافين، بعد أن سجل 20 هدفا، وهو على بعد هدف وحيد من لاعب توتنهام هوتسبرز هاري كين وأربعة اهداف عن متصدر القائمة، لاعب إيفرتون، البلجيكي روميلو لوكاكو.

أرقام جماعية

حقق تشيلسي رقما مرتفعا في عدد الانتصارات، إذ فاز بـ28 مباراة حتى الآن، قابلة للزيادة في المباراتين المتبقيتين، وهو أكبر عدد انتصارات يحققه فريق في "البريميريلغ" منذ موسم 2012/2013، حين توج مانشستر يونايتد باللقب بـ28 انتصارا، وقد يكسر تشيلسي هذا الرقم في بقية مباريات الموسم.

سجل "أسود غرب لندن" 76 هدفا خلال الموسم حتى اللحظة، ليكونوا أقوى هجوم في البطولة، وقد تفوقوا على أنفسهم في آخر موسم توجوا فيه باللقب عام 2014/2015 بعدد الأهداف المسجلة، إذ سجلوا حينها 73 هدفا.

دفاعيا، تلقت شباك تشيلسي 29 هدف، وهو ثاني أقوى دفاع في البطولة بعد توتنهام هوتسبرز، الذي استقبل 23 هدفا فقط خلال الموسم الحالي.