دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، عن فخره بأنه كان طرفاً في رفع الحظر عن الملاعب العراقية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والسماح بإقامة مباريات ودية دولية على أراضيها قبل أيام، وذلك عبر حساب الأمير الرسمي على موقع تويتر.

وقال الأمير علي في تغريدته إنه فخور بأن يكون طرفاً في رفع الحظر عن الملاعب العراقية "بعد سنوات من المعاناة"، لافتاً إلى أنه يتطلع لأن تكون أول مباراة ودية دولية تقام في العراق بين المنتخب العراقي ونظيره الأردني.

ولم يوضح رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن الطريقة التي شارك فيها بقرار "فيفا"، كما لم يصدر عن الاتحاد العراقي توضيح عما فعله الأمير الأردني في هذه القضية حتى اللحظة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قام برفع الحظر عن الملاعب العراقية بعد سنوات من رفض قبول طلبات الاتحاد العراقي في هذه القضية، بسبب سوء الأوضاع الأمنية في البلاد، وذلك على هامش كونغرس الفيفا الذي أقيم في المنامة مؤخرا.

يذكر أن المنتخب العراقي لعب طيلة السنوات الماضية المباريات التي كان من المفترض أن تلعب على أرضه في دول أخرى مثل قطر وإيران.