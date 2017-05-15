أجرى الحوار: مصطفى زادة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مدير المنتخبات السورية، فادي الدباس، أن لاعب نادي الأهلي السعودي، عمر السومة، سيلتحق بصفوف المنتخب في المباراة التي سيخوضها أمام نظيره الصيني، ضمن تصفيات كأس العالم، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة السوري تواصل مع السومة وأكد الأخير أنه مستعد لتمثيل منتخب بلاده، وذلك في تصريحات خص بها الدباس CNN.

وقال الدباس "عمر السومة سيكون موجودا مع المنتخب في مباراة الصين بإذن الله ونحن نتواصل مع اللاعب الذي أبدا استعداده للالتحاق بالمنتخب من قبل مباراة كوريا الجنوبية".

وأضاف مدير المنتخبات السورية "لقاء اليابان الودي سيشهد أول ظهور للسومة مع المنتخب، وفي حال اختاره المدرب أيمن الحكيم فسيشارك في مباراة الصين".

وعند سؤاله عن إمكانية إقامة مباريات المنتخب السوري على الأراضي العراقية أكد الدباس أنه في حال تم رفع الحظر عنها وسمح للعراق باستضافة مباريات رسمية بعد أن سمح له باستضافة مباريات ودية على أراضيه، سيلعب المنتخب السوري في العراق لكن الهدف الأبرز يبقى هو اللعب في سوريا.

وكشف الدباس أنه سيتم تجديد عقد الحكيم حتى عام 2019 وذلك بفضل "النتائج الجيدة" التي حققها المنتخب السوري تحت قيادته والتقدم الذي حققه في التصنيف العالم للفيفا.

وأشار مدير المنتخبات السورية إلى أن مباراتي اليابان وعمان الوديتين ستقامان في موعديهما وذلك استعدادا لمواجهة الصين الرسمية في التصفيات.

أما عن أمل المنتخب السوري في التأهل إلى كأس العالم 2018 لروسيا، فأكد الدباس أن الحظوظ لا تزال قائمة في المنافسة على المركز الثاني أو الثالث في المجموعة الأولى.

وبشأن فراس الخطيب، الذي عاد للمنتخب وترك بصمته في المباريات التي خاضها في التصفيات، لفت مدير المنتخبات إلى أن الـ23 لاعبا هم نجوم يعتمد عليهم الفريق مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عودة الخطيب للمنتخب كان لها تأثير إيجابي وذلك بفضل خبرته وقدراته العالية.