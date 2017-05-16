دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قرر نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس وزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دمج ثلاثة أندية في الإمارة، وهي الأهلي والشباب ودبي، بكيان واحد يسمى نادي "شباب-الأهلي-دبي"، وفقا لما نشره المكتب الإعلامي لإمارة دبي عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

وجاء في تغريدة المكتب "محمد بن راشد يأمر بدمج ناديي الشباب ودبي مع النادي الأهلي في كيان رياضي واحد يحمل اسم نادي شباب-الأهلي- دبي".

من جانبه، نشر رئيس لجنة إدارة وتنظيم شؤزن النادي الأهلي، خليفة سعيد سليمان، نفس الخبرعبر صفحته على موقع تويتر وقامت الصفحة الرسمية لـ "فرسان دبي" بإعادة نشر التعريدة.

ويعد الأهلي أكثر هذه الأندية تحقيقاً للإنجازات في الكرة الإماراتية ثم يليه الشباب وبعده نادي دبي، الذي صعد مؤخراً لدوري المحترفين الإماراتي، دوري الخليج العربي.

ولم يعرف حتى الآن كيف سيتم التعامل مع انخفاض عدد الفرق في دوري المحترفين، إذ قد يتم تصعيد الفريقين اللذين حققا المركزين الثالث والرابع في دوري الدرجة الأولى، وهما العروبة والفجيرة.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن ولي عهد إمارة دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، سيتولى رئاسة مجلس إدارة النادي الجديد. ولم يتسن لـCNN التأكد بشكل مستقل من هذه المعلومات حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

محمد بن راشد يأمر بدمج نادي الشباب ونادي دبي مع النادي الأهلي في كيان رياضي واحد باسم: نادي شباب الأهلي- دبي pic.twitter.com/UmGRb4Kz1H — khalifa Saeed (@khalifaSaeed1) May 16, 2017