أجرى الحوار: عبيدة نفاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة الإماراتي، سعادة صالح المزروعي، أن ناديه اعتذر عن قبول العرض المقدم من جانب نادي الهلال لشراء عقد اللاعب السوري المعار، عمر خريبين، لأنه لا يتناسب مع الإمكانيات الفنية للاعب، كما أكد أن اجتماعاً سيُعقد بين إدارة الظفرة وبين خريبين لدراسة العروض التي تلقاها النادي لضمه، وذلك في تصريحات خص بها CNN.

وقال المزروعي: "اعتذرنا عن قبول عرض الهلال لضم عمر لأن قيمة العرض المالية لا تناسب إمكانيات اللاعب"، وأكد أن الهلال قدم ثلاثة ملايين دولار لضم اللاعب في وقت يرى فيه الظفرة أن اللاعب لا يستحق أقل من عشرة ملايين دولار نظراً لمستواه الفني خلال الفترة الماضية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الظفرة أن الأمور لم تحسم بعد في هذه القضية، إذ يدرس الهلال خياراته حالياً، كما سيتم الاجتماع باللاعب من أجل دراسة العروض التي تلقاها النادي، مشيرا إلى أن "رغبة اللاعب هي الأهم" في هذه القضية، ومؤكدا في الوقت نفسه أن الظفرة لا يمانع إعارة اللاعب لأحد الأندية الإماراتية أو الخليجية.

أما بشان العروض التي تلقاها "فرسان الغربية" من الأندية الإماراتية، فأشار المزروعي إلى أن أندية الجزيرة والوحدة كانت ترغب بشراء عقد اللاعب لكن الظفرة اعتذر عن قبول العروض المقدمة لضم خريبين.

وبخصوص بقاء مدرب الفريق، السوري محمد قويض، قال رئيس مجلس إدارة النادي الأصفر إن قويض باق مع الفريق خلال الموسم القادم لأنه "ابن النادي".

وعن طموحات الفريق خلال الموسم القادم، أكد المزروعي أن الظفرة يطمح لحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا، أو على الأقل تحقيق مركز أفضل من المركز السابع الذي حققه الفريق خلال الموسم الجاري، رغم أن هذا المركز يعد إنجازا هاما في تاريخ النادي.