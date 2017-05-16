القاهرة، مصر(CNN) -- أعلن لاعب فريق نادي الزمالك ومنتخب مصر، محمود عبد المنعم " كهربا "، والمنتهية إعارته لنادي اتحاد جدة السعودي مؤخرا، خطبته على ابنة حارس مرمى وادي دجلة ومنتخب مصر المخضرم، عصام الحضري، شدوى، ليكمل سلسلة ارتباط نجوم كرة القدم الشباب ببنات نظرائهم المخضرمين في مصر.

اللافت للنظر في ارتباط كهربا، من ابنة عصام الحضري، أنها الواقعة الأولى في تاريخ كرة القدم المصرية أن يضم منتخبا وطنيا لاعبا وحماه، إذ يحرس الحضري مرمى منتخب مصر، في الوقت الذي يقود فيه كهربا هجوم الفراعنة، وستكون مباراة المنتخب المقبلة أمام تونس في شهر يونيو/حزيران المقبل، في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2019، هى الأولى التي سيشارك فيها اللاعب وحماه.

ولم يكن ارتباط كهربا بابنة الحضري هى الواقعة الأولى لارتباط نجوم الكرة ببنات اللاعبين، فقد سبقه العديد من النجوم في الطريق بنفس الطريقة، وكان للنادي الأهلي النصيب الأكبر من هذا النوع من الارتباط.

في شهر يوليو/تموز الماضي، أعلن لاعب فريق ستوك سيتي الإنجليزي والأهلي السابق، رمضان صبحي، خطبته على نجلة حارس مرمى فريق النادي الأهلي الأسبق، إكرامي الشحات، وشقيقة حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، شريف إكرامي.

وقبل سنوات شهد النادي الأهلي زواج لاعب فريق النادي الأهلي الأسبق، أسامة حسني، من ابنة نجم النادي الأهلي ونائب رئيس النادي السابق محمود الخطيب.

من جانبه، ارتبط لاعب الأهلي السابق، وائل رياض " شيتوس"، بابنة حارس مرمى الأهلي الراحل ثابت البطل، وهو نفس ما فعله الظهير الأيسر السابق للنادي الأهلي سيد معوض، حينما تزوج من ابنة لاعب الأهلي السابق رمضان السيد.

وكان لنادي الزمالك نصيبا من ارتباط النجوم ببنات نجوم كرة القدم، حيث تزوج لاعب الزمالك السابق، أيمن عبد العزي، من ابنة مدافع الزمالك الأسبق غانم سلطان، وشقيقه الزمالك السابق أحمد غانم سلطان.