دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار فريقا يوفنتوس ولاتسيو، البابا فرنسيس في الفاتيكان، ليباركهما قبل المواجهة المرتقبة بينهما في نهائي كأس إيطاليا، الأربعاء، على أرضية ملعب "أولمبيكو" في العاصمة الإيطالية، روما، إذ يسعى اليوفي لحصد أول ألقابه هذا الموسم، فهو ينافس على جميع الجبهات بعد أن اقترب من تحقيق لقبي الدوري الإيطالي وبلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا، في وقت يطمح فيه لاتسيو لتحقيق أول لقب له منذ موسم 2012/2013.