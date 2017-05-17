دبي، الإمارات العربة المتحدة (CNN) – بعد غياب استمر 14 عاما عن منصات التتويج الأوروبية، حقق برشلونة لقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا في موسم 2005/2006، بعد أن هزم أرسنال في النهائي الذي أقيم على أرضية ملعب "فرنسا" في ضاحية سان دوني، بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك في 17 مايو/أيار، لتكون تلك البطولة بمثابة بداية عهد ذهبي في تاريخ الفريق الكتالوني ونهاية جيل تاريخي لأرسنال.

دور المجموعات

وقع برشلونة في المجموعة الثالثة، إلى جانب أندية فيردير بريمن الألماني وأودينيزي الإيطالي وباناثنايكوس اليوناني، فاز الفريق الكتالوني في خمس مباريات في هذا الدور وتعادل في مباراة واحدة، ليحتل المركز الأول برصيد 16 نقطة ويعبر إلى دور الـ16.

بالمقابل، لعب أرسنال في المجموعة الثانية إلى جانب أياكس الهولندي وأف سي ثان السويسري وسبارتا براغا التشيكي، ايحتل الفريق اللندني صدارة المجموعة بنفس رصيد برشلونة بعد أن فاز في خمس مباريات وتعادل في لقاء واحد.

دور الـ16

اصطدم برشلونة بتشيلسي الإنجليزي والذي كان يقوده المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، في دور الـ16، إذ انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد، قبل أن يتعادل الفريقان في مباراة الإياب بهدف لمثله ويعبر أبناء كتالونيا إلى ربع النهائي.

من جانبه، تقابل أرسنال مع ريال مدريد في دور الـ16، وفاز عليه في مباراة الذهاب بهدف نظيف للنجم الفرنسي تييري هنري، قبل أن يتعادل الفريقان سلبيا في مباراة الإياب، ويتأهل أرسنال إلى ربع النهائي.

ربع النهائي

تواجه برشلونة مع بنفيكا البرتغالي، في هذا الدور، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يفوز الفريق الكتالوني بهدفين نظيفين في مباراة الإياب ويعبر إلى نصف النهائي.

بالمقابل، التقى أرسنال بيوفنتوس الإيطالي، وفاز عليه ذهابا بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل الفريقان سلبيا في مباراة الإياب، ليلحق أرسنال ببرشلونة في نصف النهائي.

المربع الذهبي

تواجه برشلونة مع ميلان الإيطالي الذي كان يضم نخبة من أهم نجوم العالم في تلك الفترة، وفاز عليه بهدف نظيف في مباراة الذهاب، قبل أن يتعادل الفريقان سلبيا في الإياب، ويصل برشلونة إلى نهائي "سان دوني" في فرنسا.

من جانبه، تغلب أرسنال على فياريال بهدف نظيف في الذهاب على فياريال الإسباني، قبل أن يتعادل الفريقان سلبيا، في الإياب، ويضرب أبناء لندن موعدا مع برشلونة في النهائي.

النهائي الحلم

دخل برشلونة بتشكيلة ضمت فيكتور فالديز ورافائيل ماركيز وكارليس بويول ولودوفيك جولي وسامويل إيتو ورونالدينيو وجيوفاني فان بروكهورست وإدميلسون ومارك فان بوميل وديكو واوليغير، في حين كان ألبيرت خوركيرا وهنريك لارسون وتشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وجوليانو بيليتي وسيلفينيو على دكة البدلاء مع المدرب الهولندي فرانك رايكارد.

بالمقابل، ضمت تشكيلة أرسنال، كل من يانز ليمان وأشلي كول وروبيرت بيريز وفريدريك ليونبيرغ وأليكساندر هليب وتييري هنري وسيسك فابريغاس وجيلبيرتو سيلفا وسول كامبيل وإيمانويل إيبويه وكولو توريه، في وقت كان فيه مانوييل ألمونيا وخوسيه رييس ودينيس بيركامب وماثيو فلاميني وروبين فان بيرسي وفيليب سانديروس وغايل كليتشي على دكة البدلاء مع المدرب الفرنسي أرسين فينغر.

كامبيل يسجل لأرسنال

سجل المدافع الإنجليزي سول كامبيل، الهدف الأول لأرسنال عند الدقيقة 37، بعد أن هيمن الفريق اللندني على مجريات اللعب طيلة دقائق الشوط الأول، وتحصل على خطأ نفذه هنري وأكمله كامبيل بالرأس في مرمى فالديز، رغم أن أرسنال كان يلعب بعشرة لاعبين من الدقيقة 19، بعد طرد الحارس ليمان.

ثورة برشلونة

وفي الشوط الثاني، حدثت تورة في أرضية ملعب قادها أبناء كتالونيا، اللذين قلبوا الطاولة على الإنجليز، بعد أن سجلوا هدف التعادل عبر النجم الكاميروني سامويل إيتو عند الدقيقة 76 وهدف الفوز عبر البرازيلي البديل جوليانو بيليتي بعدها بخمس دقائق، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد لأبناء كتالونيا.

وبهذا الفوز، حقق برشلونة لقبه الأوروبي الثاني بعد لقب عام 1992، ورم أرسنال من اللقب بعد وصوله للمرة الأولى والوحيدة إلى نهائي البطولة الأوروبية، وحرم هنري من التتويج باللقب في ذلك العام، لكنه عاد وحقق اللقب مع برشلونة عام 2009، ونال الساحر البرازيلي رونالدينيو لقبه الأوروبي الوحيد طيلة مسيرته الكروية.