دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصبح ريال مدريد على بعد نقطة وحيدة من التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ33 في تاريخه، بعد أن فاز على مضيفه سيلتا فيغو، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ليستعيد الصدارة التي فقدها بعد "الكلاسيكو" أمام برشلونة، ويضع يده الأولى على اللقب.

إذ على أرضية ملعب "بلايدوس" في المباراة المؤجلة من شهر فبراير/شباط الماضي، تقدم الريال مبكراً عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عند الدقيقة 10، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف النظيف لصالح الضيوف.

وفي الشوط الثاني، حاول أصحاب الأرض تعديل النتيجة، لكن رونالدو عاد وسجل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 48، ليقتل أحلام سيلتا فيغو بالعودة في اللقاء.

تعرض مهاجم أبناء مدينة "فيغو"، إياغو أسباس، للطرد عند الدقيقة 62، قبل أن يسجل فريقه هدف تقليص الفارق عبر اللاعب السويدي جون غيديتي، عند الدقيقة 69.

سجل الريال الهدف الثالث عبر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد هدف غيديتي بدقيقة، قبل أن يضيف النجم الألماني توني كروس الهدف الرابع عند الدقيقة 87، لتنتهي المباراة برباعية مدريدية مقابل هدف وحيد لسيلتا.

وبهذا الفوز العريض، استعاد الريال الصدارة برصيد 90 نقطة، متفوقا على برشلونة بفارق ثلاث نقاط، قبل جولة وحيدة من نهاية الدوري، إذ سيلتقي الفريق الكتالوني بنادي إيبار، في حين سيحل الريال ضيفا على ملقا.

يذكر أن الفريق الملكي يحتاج إلى تحقيق التعادل على أقل تقدير ليضمن التتويج باللقب رقم 33 في تاريخه، في حين سيتوج برشلونة باللقب في حال فوزه على إيبار وخسارة الريال أمام ملقا.