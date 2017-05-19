دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق الهلال لقب كأس ملك السعودية، كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة الثامنة في تاريخه بعد أن فاز على الأهلي في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحقق الثنائية بعد أن حقق لقب دوري جميل للمحترفين، الدوري السعودي.

فعلى أرضية ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، تقدم الزعيم أولا عبر المهاجم السوري عمر حريبين، عند الدقيقة 28، قبل أن يتعادل الأهلي عبر معتز هوساوي عند الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تقدم الهلال مجددا عبر اللاعب محمد الجحفلي عند الدقيقة 77، ليختتم البرازيلي كارلوس إدوادرو أهداف الفريق الأزرق بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 90، قبل أن يسجل النجم السوري عمر السومة هدف تقليص الفارق لـ "الراقي" من ركلة جزاء عند الدقيقة 93، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف للهلال مقابل هدفين للأهلي.

وبهذا الفوز، حقق الهلال لقبه الثامن في كأس الملك ليعادل عدد ألقاب نادي الاتحاد، عبر تاريخ المسابقة، في حين بقي الأهلي، أكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 13 بطولة.