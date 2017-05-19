أجرى الحوار: وليد الحسيني

القاهرة، مصر(CNN) -- توقع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الجديد، جمال الجعفري، رفع الحظر عن الملاعب في ليبيا خلال العام الحالي، بعد سنوات من حرمان الفرق الليبية من اللعب على أرضها بسبب الأوضاع الأمنية المتردية في البلاد، منذ اندلاع ثورة 2011، بحسب ما قاله في حواره لـ CNN.

وكان هذا نص الحوار:

متى تعود الفرق الليبية للعب في ملاعبها؟

بدأنا في خطوات رفع الحظر عن الملاعب في ليبيا، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وقد اجتمعت خلال الأيام الماضية مع عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، هاني أبوريدة، بالقاهرة، نظرا لأنه يجمع ما بين وجوده في الكاف والفيفا، وتناقشنا حول هذا الأمر، لأننا نرغب في العودة للعب في ليبيا بعد عدة سنوات من الغياب ودفعنا ثمن ذلك.

متى ستبدأ خطوات رفع الحظر ؟

سنبدأ في إجراءات رفع الحظر بعد اجتماع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المقبل في شهر يوليو/آب المقبل بالمغرب.

ما هى تلك الخطوات ؟

أولى الخطوات تبدأ بتقديم طلب لـ "فيفا"، لرفع الحظر عن الملاعب في ليبيا، ثم يتبع ذلك زيارات ميدانية في ليبيا لأعضاء من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وستكون هناك زيارة لرئيس الكاف ومعه هاني أبوريدة لليبيا، ولأن هناك متطلبات وشروطا أمنية، بالإضافة الى برنامج الأمن والأمان في ليبيا.

هل التقيت برئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مؤخرا؟

نعم، اجتمعت مع رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتشاورت معه حول رغبتنا في رفع الحظر المفروض على الملاعب في ليبيا، وطلب أن نبدأ في اتخاذ الخطوات المطلوبة وسيدعمنا الكاف في هذا المطلب.

هل تتوقع أن يتم رفع الحظر عن الملاعب في ليبيا قريبا ؟

الأوضاع في ليبيا الأن أفضل بكثير مما كانت عليه، وأتوقع ألا يمر العام الحالي دون أن تلعب مباريات ودية في ليبيا، بعدها يمكن إعلان رفع الحظر عن الملاعب في البلاد، ثم تبدأ بعدها المباريات الرسمية.

من سيتخذ قرار رفع الحظر؟

الفيفا هو المسؤول عن هذا القرار، لكن الكاف يكون له رأي مؤثر لأنه هو الذي يعطي التقارير للفيفا حول الأوضاع داخل ليبيا.

هل تقام المباريات المحلية حاليا بحضور جماهيري؟

نعم، المباريات المحلية تقام وسط حضور جماهيري، وقد تسلمت رئاسة الاتحاد الليبي قبل شهرين فقط، واتخذنا قرارا بانطلاق بطولة الدوري الليبي في العاشر من أغسطس/آب المقبل، والإجراءات الأمنية جيدة، والاستثناء الوحيد هو عدم إقامة أي مباريات الجمعة بناء على طلب الأمن.

هل ترى أن وجود الجماهير في المباريات المحلية سيساعد على رفع الحظر عن الملاعب؟

بالتأكيد سيساعد ذلك في قرار الكاف والفيفا في رفع الحظر عن الملاعب، لأن ذلك يعطي انطباعا جيدا عن الأوضاع الأمنية في ليبيا.

هل تأثرت المنتخبات والفرق الليبية باللعب في الخارج ؟

بالطبع، نتأثر بخوض المباريات الدولية خارج ليبيا، لأن المنتخبات والفرق تحرم من دعم الجماهير، وكنا نقدم نتائج أكثر إيجابية حينما كنا نلعب في ليبيا بحضور الجماهير، أما الآن فالوضع صعب عندما تلعب كل المباريات خارج ليبيا.

تفتقد الكرة الليبية للنجوم الكبيرة ؟

طبعا، أرى أن الكرة الليبية الآن تفتقد النجم الجماهيري مقارنة بما كان في السابق، في ظل عدم حضور الجماهير التي تمنح اللاعبين الرغبة في الظهور بشكل أفضل، كما أن في غياب الجماهير نفتقد عناصر مهمة، منها الدعم الجماهيري والدعم المادي.