دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاز ريال مدريد بلقبه السابع في دوري أبطال أوروبا بنسخة عام 1997/1998 بعد غياب استمر لـ 32 عاما عن منصات التتويج الأوروبية، إذ تفوق على يوفنتوس في المباراة النهائية لتلك النسخة في 20 مايو/أيار من عام 1998، وهي المباراة التي ستتكرر في نهائي النسخة الحالية من البطولة الأوروبية.

دور المجموعات

وقع الريال في المجموعة الرابعة إلى جانب روزنبرغ النرويجي وأولمبياكوس اليوناني وبورتو البرتغالي، واحتل صدارة تلك المجموعة برصيد 13 نقطة، من أربعة انتصارات وتعادل وهزيمة.

بالمقابل، جاء اليوفي في المجموعة الثانية إلى جانب مانشستر يونايتد الإنجليزي وفاينورد الهولندي وكوتشيك السلوفاكي، وحل يوفنتوس ثانيا خلف اليونايتد برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات وهزيمتين.

وكاد يوفنتوس أن يودع البطولة من الدور الأول لولا فوزه في آخر مباراة على اليونايتد وتأهله كأحد أفضل فريقين احتلا المركز الثاني في المجموعات مع باير ليفركوزن الألماني، وكانت تنتقل الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي دون لعب دور الـ16.

ربع النهائي

واجه الريال نظيره ليفركوزن وتعادل معه ذهابا بهدف لمثله، قبل أن يكتسحه إيابا بثلاثية نظيفة، ليبلغ الفريق الملكي الدور نصف النهائي للبطولة.

بالمقابل، لعب اليوفي مع دينامو كييف الأوكراني وتعادل معه ذهابا بهدف لمثله، قبل أن يكتسحه أيضا برباعية مقابل هدف وحيد في الإياب ويعبر إلى نصف النهائي.

نصف النهائي

اصطدم الفريق الملكي بنادي بروسيا دورتموند الألماني في نصف النهائي، وفاز عليه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل الفريقان سلبيا في الإياب.

من جانبه، لعب يوفنتوس مع موناكو الفرنسي، كما حدث في النسخة الحالية للبطولة، وفاز عليه ذهابا برباعية مقابل هدف وحيد، قبل أن يخسر أمامه في الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليضرب موعدا مع الريال في النهائي

نهائي أمستردام

احتضنت العاصمة الهولندية، أمستردام، المباراة النهائية بين الفريقين، إذ دخل الريال بتشكيلة ضمت كل من الحارس بودو إليغنر وروبيرتو كارلوس وفيرناندو هييرو ومانويل سانشيز وفيرناندو ريدوندو وراؤول غونزاليس وبريدراغ مياتوفيتش وكلارينس سيدورف وفيرناندو موريانتيس وكريستيان بانوتشي وكريستيان كاريمبو بقيادة المدرب الألماني يوب هاينكس.

من جانبه، لعب يوفنتوس بتشكيلة ضمت الحارس أنجيلو بيروتزي ومورينو توريتشيلي وباولو مونتيرو وأنجيلو دي ليفيو وفيليبو إنزاغي وأليساندرو ديل بييرو ومارك لوليانو وديدييه ديشامب وزين الدين زيدان وجيانلوكا بيسوتو وإدغار دافيدز، بقيادة المدرب الإيطالي مارتشيلو ليبي.

فعلى أرضية ملعب "أمستردام أرينا"،انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة بين الفريقين، رغم الأداء الهجومي المميز، إلا أن مهاجمي الفريقين أضاعوا الكثير من الفرص خلال هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، جاء هدف الحسم للريال عبر اللاعب المونتينيغري مياتوفيتش، عند الدقيقة 66، لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية ويتوج الريال باللقب.

يذكر أن هذا اللقب، كان الأول للأندية الإسبانية في النسخة الحديثة من دوري أبطال أوروبا، والتي استحدثت عام 1993، إذ كان برشلونة قد حقق اللقب عام 1992.