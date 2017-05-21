في ليلة الاحتفال باللقب السادس.. جماهير تشيلسي تودع قائدها وترشح مدربها لرئاسة الوزراء
جماهير تشيلسي تودع قائدها في لجظات مؤثرة
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و47 دقيقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ودعت جماهير تشيلسي قائدها التاريخي، جون تيري، في آخر مباراة له مع النادي بعد أعوام طويلة قضاها مع فريق "أسود غرب لندن"، كما احتفلت باللقب السادس في تاريخ النادي، في وقت رشح فيه قسم منها المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي لرئاسة وزراء بريطانيا في لقطة طريفة في المدرجات.
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