دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ودعت جماهير تشيلسي قائدها التاريخي، جون تيري، في آخر مباراة له مع النادي بعد أعوام طويلة قضاها مع فريق "أسود غرب لندن"، كما احتفلت باللقب السادس في تاريخ النادي، في وقت رشح فيه قسم منها المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي لرئاسة وزراء بريطانيا في لقطة طريفة في المدرجات.