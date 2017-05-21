دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي بعد أن اكتسح كروتوني بثلاثية نظيفة، على أرضية ملعب "يوفنتوس"، في مدينة تورينو، ليحقق لقبه رقم 33 في "الكالتشيو" عبر التاريخ، واللقب السادس على التوالي، ويكتب تاريخا جديدا ويكون أول ناد يحقق اللقب لستة مواسم متتالية عبر تاريخ الكرة الإيطالية.

تقدم اليوفي عبر اللاعب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش عند الدقيقة 12، قبل أن يضيف النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الثاني عند الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، اختتم البرازيلي أليكس ساندرو مهرجان أهداف أبناء السيدة العجوز بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 83، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة.

وبهذا الفوز وصل يوفنتوس لنقطته رقم 88، مبتعدا بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه، نادي روما، قبل جولة واحدة من نهاية "الكالتشيو".

وهذا هو اللقب ر قم 33 ليوفنتوس في الدوري الإيطالي، وهو أكثر الفرق تحقيقا للقب المحلي، كما أنه اللقب السادس على التوالي لأبناء السيدة العجوز في الدوري.