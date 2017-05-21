دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بلغ مانشستر سيتي النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا في حين سيلعب ليفربول الدور التمهيدي للبطولة، بعد أن احتل الأول المركز الثالث وحجز الأخير المركز الرابع، في الوقت الذي سيلعب فيه أرسنال في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد احتلاله المركز الخامس، وذلك وفقا لما حققته الأندية الثلاثة في آخر جولة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إذ على أرضية ملعب "فيكارج رود"، تقدم السيتي على واتفورد بالهدف الأول عند الدقيقة الخامسة عبر المدافع البلجيكي فينسنت كومباني، قبل أن يضيف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهدف الثاني عند الدقيقة 23، ليسجل أغويرو نفسه الهدف الثالث عند الدقيقة 36 ويضيف اللاعب البرازيلي فيرناندينيو الهدف الرابع عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول برباعية نظيفة للسيتي.

وفي الشوط الثاني، أضاف المهاجم البرازيلي الشاب غابرييل خيسوس الهدف الخامس لمواطني مدينة مانشستر، عند الدقيقة 58، لتنتهي المباراة بخماسية نظيفة للسيتي.

من جانبه، اكتسح ليفربول ضيفه ميدلزبرة بثلاثية نظيفة، إذ تقدم الليفر عبر اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم، عند الدقيقة 46، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، أضاف النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو الهدف الثاني لليفربول عند الدقيقة 51، قبل أن يختتم اللاعب الإنجليزي آدم لالانا أهداف ليفربول بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 56، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة لـ "الريدز".

بالمقابل، سيغيب أرسنال عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ليشارك في بطولة الدوري الأوروبي لأول مرة في القرن الـ21، وذلك رغم فوزه على إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وبهذه النتائج، احتل السيتي المركز الثالث برصيد 78 نقطة، في حين حقق ليفربول نقطته رقم 76 في المركز الرابع، وجاء أرسنال خامسا برصيد 75 نقطة.