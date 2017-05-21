دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة الـ33 في تاريخه بعد أن هزم ملقا بهدفين نظيفين في الوقت الذي حقق فيه برشلونة فوزا صعبا جدا على إيبار بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليخسر الفريق الكتالوني اللقب رقم 25 في تاريخه ويذهب كأس الدوري إلى العاصمة الإسبانية، مدريد.

وعلى أرضية ملعب "لا روزاليدا"، تقدم الريال منذ الدقيقة الثانية عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الوقت الذي تلقى فيه برشلونة هدفا على أرضية ملعب "كامب نو" عبر لاعب إيبار، الياباني ناكاشي إينوي، عند الدقيقة السادسة، لينتهي الشوط الأول في المباراتين بهدف نظيف للريال ومثله لإيبار.

وفي الشوط الثاني، قتل الفريق الملكي آمال برشلونة بالتتويج باللقب، وملقا بالعودة في اللقاء، حين سجل الهدف الثاني عبر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لتنتهي المباراة بثنائية نظيفة للفريق الملكي.

من جانبه، سجل إيبار الهدف الثاني عبر إينوي نفسه عند الدقيقة 61، قبل أن يسجل لاعب الفريق الباسكي، ديفيد خونكا، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 63.

وعند الدقيقة 69، تحصل برشلونة على ركلة جزاء، أضاعها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يسجل النجم الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الثاني للفريق الكتالوني.

وعند الدقيقة 74، تحصل برشلونة على ركلة جزاء، سجلها ميسي بصعوبة في مرمى حارس إيبار، الذي كان قريبا من إنقاذ ركلة الجزاء الثانية للبرغوث الأرجنتيني، قبل أن يختتم ميسي أهداف برشلونة بالهدف الرابع، لتنتهي المباراة بأربعة اهداف مقابل هدفين لصالح الفريق الكتالوني في آخر مباراة يقود فيها المدرب الإسباني لويس إنريكي الفريق الكتالوني.

وبهاتين النتيجتين، وصل الريال إلى نقطته رقم 93، مقابل 90 نقطة لبرشلونة، ليحقق الفريق الملكي لقبه رقم 33 في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

يذكر أن آخر لقب حققه الفريق الملكي في الدوري كان في موسم 2011/2012، حين كان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يقود الريال في ذلك الموسم.