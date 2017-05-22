دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعادل أهلي دبي مع أهلي جدة على أرضية ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية بهدف لمثله، في الوقت الذي خسر فيه العين الإماراتي أمام مضيفه استقلال طهران الإيراني بهدف نظيف، سجله الفريق الإيراني في آخر دقائق المباراة وصعب مهمة التأهل على الزغيم الإماراتي، وذلك ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ففي القمة الخليجية، تقدم الأهلي الإماراتي في الشوط الأول عبر اللاعب البرازيلي إيفرتون ريبييرو، عند الدقيقة 23، قبل أن يتعادل الأهلي السعودي عبر المهاجم عبد الفتاح عسيري، عند الدقيقة 38، وينتهي الشوط بهدف لمثله بين الفريقين.

وفي الشوط الثني، حاول الفريقان خطف هدف الفوز، لكن النتيجة بقيت كما كانت في الشوط الأول بين الفريقين الكبيرين، لتأتي صافرة الحكم وتنهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.

أما في المباراة الأخرى، فانتهى الشوط الأول سلبي النتيجة بين العين والاستقلال في شوط أضاع فيه الزعيم الإماراتي العديد من الفرص السانحة للتسجيل.

وفي الشوط الثاني، عاد الفريق الإيراني وحاول تسجيل هدف التقدم، لكنه لم ينجح في ذلك حتى الدقيقة 92، حين سجل اللاعب كافح رضائي هدف الفوز القاتل لفريقه، لتنتهي المباراة بهدف لمثله بين الفريقين.

ويحتاج الأهلي السعودي لتحقيق الفوز بأي النتيجة أو التعادل الإيجابي مع تسجيل أكثر من هدف ليعبر إلى الدور ربع النهائي، في حين يستطيع "فرسان دبي" تجاوز عقبة "الراقي" في حال التعادل السلبي أو تحقيق الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب.

من جانبه، يجب على العين أن يحقق الفوز بفارق أكثر من هدف ليتأهل إلى الدور ربع النهائي، في حين يكفي التعادل فريق الاستقلال أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف مع تسجيل أهداف ليصل إلى ربع النهائي.