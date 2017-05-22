هكذا احتفل نجوم ريال مدريد بالتتويج بعد موقعة ملقا في الأندلس
هكذا احتفل نجوم الريال بالتتويج بعد لقاء ملقا
رياضة
آخر تحديث يوم الاثنين, 22 مايو/أيار 2017; 03:24 (GMT +0400).
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة الـ33 في تاريخه بعد أن فاز على مضيفه ملقا بثنائية نظيفة، ليحتفل الفريق الملكي مع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان باللقب الغائب منذ خمسة أعوام.
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