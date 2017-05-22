دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة الـ33 في تاريخه بعد أن فاز على مضيفه ملقا بثنائية نظيفة، ليحتفل الفريق الملكي مع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان باللقب الغائب منذ خمسة أعوام.