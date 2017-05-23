دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قلب الهلال الطاولة على مضيفه استقلال خوزستان الإيراني، وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب مجمع السلطان قابوس، في العاصمة العمانية، مسقط، في وقت تعادل فيه لخويا القطري مع مضيفه بيروزي الإيراني سلبيا، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

ففي المباراة الأولى، تقدم الفريق الإيراني أولا عبر اللاعب حسن بيت سعيد، عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لاستقلال خوزستان.

وفي الشوط الثاني، انتفض الزعيم السعودي وقدم شوطا متكاملا إذ حصن مناطقه الدفاعية وهاجم بشراسة مسجلا الهدف الأول عبر عبد الله الزوري عند الدقيقة 52، بصناعة من اللاعب السوري عمر خريبين، ليحتفل اللاعبان معا بعد الانتقادات التي تعرض لها الزوري من قبل بعض الجماهير بسبب ما أسمته إهانة لخريبين على موقع "سناب شات".

لم يقبل الهلال بنتيجة التعادل، بل عاد وسجل الهدف الثاني عبر اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، عند الدقيقة 56، لتنتهي المباراة بهدفين للزعيم السعودي مقابل هدف وحيد للاستقلال.

ويعتبر الفريق الإيراني، الفريق المضيف في هذه المباراة رغم أنها لعبت في مسقط، لأن الأندية السعودية والإيرانية تلعب مواجهاتها المباشرة على أرض محايدة، كما ستلعب مباراة الإياب على نفس الملعب بين الفريقين.

من جانبه، حقق لخويا القطري تعادلا بطعم الفوز أمام بيروزي الإيراني، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "أزادي"، إذ تعادل الفريقان سلبيا، بعد أن اضاع اللاعب الإيراني مهدي طارمي ركلة جزاء لبيروزي.

ويحتاج الهلال للفوز بأي نتيجة أو تحقيق التعادل أو الخسارة بهدف نظيف ليعبر إلى ربع النهائي، في حين يجب على الاستقلال الفوز بفارق أكثر من هدف أو بفارق هدف مع تسجيل أكثر من هدفين ليتأهل على حساب الهلال.

بالمقابل، يحتاج لخويا للفوز بأي نتيجة على بيروزي ليتأهل إلى ربع النهائي، في حين يكفي التعادل الإيجابي الفريق الإيراني للتأهل بالإضافة إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة.