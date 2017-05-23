دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر ناديا مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي عن حزنهما الشديد بعد التفجير الذي استهدف حفلا غنائيا في مدينة مانشستر البريطانية، أقيم مساء الإثنين في ساحة "مانشستر أرينا"، وأودى بحياة 22 شخصا وخلف 59 جريحا في حصيلة ليست نهائية، كما نشر لاعبو الفريقين رسائل تعاطف مع أهالي الضحايا معبرين عن صدمتهم من وقوع الحادثة، عبر صفحاتهم الرسمية على موقع "تويتر".

وقال مانشستر يونايتد عبر صفحته الرسمية "نحن في حالة صدمة شديدة من الأحداث المروعة في "ماشنستر أرينا"، أفكارنا وصلواتنا تبقى مع هؤلاء الذين تأثروا بهذه الحادثة".

من جانبه، غرد مانشستر سيتي قائلا "لقد سمعنا عن الأحداث المؤسفة التي شهدها "مانشستر أرينا" قلوبنا تبقى مع المتضررين من هذه الأحداث ومع خدمات الطوارئ في المدينة".

أما قائد اليونايتد، واين روني، فكتب على صفحته الرسمية "لقد تلقينا أخبارا سيئة جدا هذا الصباح.. أفكارنا وصلواتنا مع المتضررين من الحادثة".

بالمقابل، قال قائد السيتي، البلجيكي فينسنت كومباني "أود أن أعبر عن تعازي الحارة لعائلات الضحايا، إنه يوم حزين لمدينة مانشستر العظيمة".

من جانبه، غرد النجم الإيفواري للسيتي، يايا توريه، قائلا "إنها حقا أخبار سيئة جدا في مانشستر، أفكارنا وصلواتنا تبقى مع المتضررين"، حسب تعبيره.

أما نادي أياكس الهولندي، والذي سيواجه اليونايتد، الأربعاء، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، فقد عبر عن تعاطفه مع خصمه، إذ غرد على تويتر قائلا "من أمستردام، كل الحب لمانشستر، أفكارنا تبقى مع الضحايا وأحباء الأشخاص المتضررين".

يذكر أن التفجير الذي وصفته رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بـ "الهجوم الإرهابي المروع"، كان قد استهدف الساحة التي كان يقام فيها حفلا غنائيا للمغنية الأمريكية، أريانا غراندي، وأودى بحياة 22 شخصا وخلف 59 مصابا، في حصيلة ليست نهائية.

It's with great sadness we hear of the terrible events at the Arena. Our hearts go out to all affected and to our city's emergency services. — Manchester City (@ManCity) May 23, 2017

We are deeply shocked by last night’s terrible events at the Manchester Arena. Our thoughts and prayers go out to all those affected. — Manchester United (@ManUtd) May 23, 2017

I would like to express my deepest condolences to the families of the victims. It's a sad day for the great city of Manchester. #Unity — Vincent Kompany (@VincentKompany) May 22, 2017

Devastating news this morning. Thoughts and prayers are with all those affected. — Wayne Rooney (@WayneRooney) May 23, 2017

Such terrible news in Manchester. Thoughts and prayers with all those affected 🙏🏾 — Yaya Touré (@YayaToure) May 23, 2017