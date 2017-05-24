دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ملعب الصداقة في العاصمة السويدية، ستوكهولم، نهائي الدوري الأوروبي والذي سيجمع بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وأياكس الهولندي، في مباراة سيسعى من خلالها الفريقان لاستعادة أمجاد الماضي المفقودة، رغم اختلاف الحسابات بين الناديين العريقين.

مباريات تاريخية

التقى الفريقان في أربع مواجهات سابقة كانت جميعها في بطولة الدوري الأوروبي، أو كأس الاتحاد الاوروبي سابقا، وتفوق كل منهما في مواجهتين، ما سيجعل مباراة الأربعاء حاسمة على الصعيد التاريخي.

فاز الفريق الهولندي في أول مباراة جمعته باليونايتد، بهدف نظيف وذلك في نسخة عام 1977 من بطولة كأس الاتحاد الأوروبي، قبل أن يخسر في مباراة الإياب بهدفين نظيفين.

أما اللقاء الأوروبي الثالث بين الفريقين فكان في دورالـ32 من نسخة عام 2012، ففاز فيه الشياطين الحمر بهدفين نظيفين، قبل أن ينتصر أياكس في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف وحيد.

حسابات مختلفة

يطمح أياكس لاستعادة أمجاده وإرضاء جماهيره عبر تحقيق اللقب الأوروبي الثاني له في هذه البطولة، بعد أن ضاع منه لقب الدوري الهولندي لصالح فينورد، هذا الموسم.

بالمقابل، يسعى شاطين مانشستر لتحقيق اللقب من أجل بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن احتل الفريق المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي.

إجراءات أمنية ودقيقة صمت

ستفرض السلطات السويدية إجراءات أمنية مشددة قبل المباراة، تجنبا لأي هجمات قد تستهدف هذا الحدث، كما سيشهد اللقاء دقيقة صمت قبل انطلاقه حدادا على أرواح ضحايا التفجير الذي استهدف مدينة مانشستر البريطانية مساء الإثنين.