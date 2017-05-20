مانشستر يونايتد يحقق لقبه الأول في الدوري الأوروبي ويحجز مقعده في دوري الأبطال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توج مانشستر يونايتد بلقب الدوري الأوروبي بعد فوزه على أياكس أمستردام الهولندي بهدفين نظيفين، وهو اللقب الأول للشياطين الحمر تاريخيا، كما ضمن الفريق الإنجليزي العريق مقعدا له في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو الهدف الذي طلبته الإدارة من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في بداية الموسم.

فعلى أرضية ملعب "الصداقة" في العاصمة السويدية، ستوكهولم، تقدم اليونايتد عند الدقيقة 18 عبر النجم الفرنسي بول بوغبا، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للشياطين الحمر.

وفي الشوط الثاني، قتل أبناء مدرينة مانشستر المباراة بالهدف الثاني، عبر اللاعب الأرميني هنريك ميختاريان عند الدقيقة 48، ليعود الفريق الإنجليزي بعد ذلك للدفاع مستغلا خبرته وتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لصالح الفريق الإنجليزي.

حقق اليونايتد بهذا الفوز، لقبه الأول تاريخيا في هذه البطولة، وهي البطولة الأوروبية الوحيدة التي لم يحققها الفريق الإنجليزي العريق عبر التاريخ.

يوبلغ أشبال مورينيو حققوا الهدف المرجو منهم منذ بداية الموسم، وهو الوصول لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ليصبح من الممكن أن تشارك خمسة فرق إنجليزية في البطولة الأوروبية الأغلى على مستوى القارة، في حال تجاوز ليفربول عقبة الدور التميهيد وبلغ دور المجموعات.

يذكر أن اليونايتد لم يبلغ دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2013/2014، حين حققوا لقب الدوري الإنجليزي في الموسم السابق تحت قيادة المدرب الاسكتلندي التاريخي السير أليكس فيرغيسون.