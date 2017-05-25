البخاري واليامي يقودان السعودية لتجاوز الإكوادور بكأس العالم للشباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق المنتخب السعودي للشباب فوزا صعبا على نظيره الإكوادوري بهدفين مقابل هدف وحيد، في ثاني مبارياته بكأس العالم لشباب، دون الـ20 عاما، والمقامة حاليا في كوريا الجنوبية، ليتقاسم صدارة مجموعته مع منتخب السنغال، الذي سيلعب في وقت لاحق أمام المنتخب الأمريكي.

فعلى أرضية ملعب "جيجو كأس العالم"، تقدم الأخضر السعودي عبر النجم عبد الرحمن اليامي، عند الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم السعوديون بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، تألق الحارس أمين البخاري وحرم الإكوادوريين من تسجيل هدف النعادل في أكثر من مناسبة، قبل أن يسجل اليامي الهدف الثاني للأخضر عند الدقيقة 84.

وعند الدقيقة 89، قلص اللاعب البديل جوردي كايسيدو عند الدقيقة 89، ليتألق بعد ذلك بخاري في إنقاذ أهداف محققة للإكوادور لتنتهي المباراة بهدفين سعوديين مقابل هدف إكوادوري.

وبهذه النتيجة، عوض المنتخب السعودي هزيمته في المباراة الأولى أمام المنتخب السنغالي بهدفين نظيفين، ليتقاسم معه صدارة المجموعة، مع تبقي مباراة للأخير مع المنتخب الأمريكي، وقبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

يذكر أن الصقور السعودية ستلعب أمام المنتخب الأمريكي في المباراة الأخيرة في المجموعة السادسة، وهي المباراة التي سيحاول فيها السعوديون التأهل للدور المقبل للبطولة.