مجدي عبدالغني لـCNN: زيارتي إلى قطر ليست خيانة لمصر ولا علاقة لي بالسياسة

أجرى الحوار: وليد الحسيني

القاهرة، مصر(CNN)-- أبدى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، ونجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، مجدي عبد الغني، غضبه الشديد لهجوم البعض عليه بسبب سفره إلى قطر لحضور نهائي كأس الأمير، وأشار إلى أنه تمت دعوته بصفته نجما من نجوم كرة القدم، وليس بصفته عضو في اتحاد الكرة، بحسب ما قاله لـCNN بالعربية.

وكان هذا نص الحوار:

ما تعليقك على غضب البعض من ذهابك إلى قطر وحضور نهائي كأس الأمير بالدوحة؟

لا علم لي بهذا الأمر، ولم أتابع ما قيل عني بسبب سفري إلى قطر، ومن الذي قال هذا الكلام؟ من تحدثوا عن هذا الأمر لا أعيرهم اهتمامي، فقد تمت دعوتي لحضور افتتاح الملعب الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2022، فما العيب في ذلك؟ الناس في مصر متفرغه للقيل والقال.

ألم تتابع كل ما قيل عن ذهابك إلى قطر؟

لا أتابع الصحف ووسائل الإعلام بصفة عامة، وبالتالي ليس لي علم بكل ما قيل، فقد اعتزلت متابعة الصحف في مصر منذ فترة.

لماذا ذهبت إلى قطر في هذا التوقيت؟

ذهبت لأني شخصية عامة، ونجم في عالم كرة القدم المصرية، وأعتبر دعوة المسؤولين في قطر لحفل قص شريط الملعب الذي سيستضيف افتتاح كأس العالم، أمرا جيدا، وبالمناسبة هناك العديد من النجوم المصريين الموجودين في قطر، يعملون في قنوات رياضية ويتقاضون مقابلا ماديا كبيرا نظير ذلك، فلماذا لا يتحدث عنهم أحد ويقال عنهم ما يقال عني الآن؟ لكن الكلام حسب الأهواء، والكيل يتم بمليون مكيال.

الغاضبون يرون أن هناك أزمة دبلوماسية بين مصر وقطر وكان عليك الاعتذار؟

ليس لي علاقة بالمشاكل الموجودة بين مصر وقطر، فلم أذهب إلى قطر لافتتاح مؤتمر اقتصادي، وليس لي علاقة بعالم السياسة، فلو حدثت أزمة بين مصر والسودان، فهل هذا معناه ألا أذهب إلى السودان؟ لقد ذهبت بصفتي الشخصية، لمشاهدة مباراة كرة قدم والتعرف على أحدث ملعب في العالم.

أنا من المؤمنين بضرورة الفصل بين السياسة والرياضة، لأن المواقف السياسية تتغير بين ليلة وضحاها، فالرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر اجتماعات تشهد حضور أمير قطر، ويستمع لخطاباته، كما أن مصر حينما وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل قاطعتنا الدول العربية، وأثناء ذلك ذهبت فرق رياضية للعب في الكويت وقطر، فالسياسة شيء والرياضة شيء أخر.

هل كانت دعوتك بصفتك عضو في اتحاد كرة القدم المصري؟

تمت دعوتي بصفة شخصية كنجم كرة قدم، وليس بصفتي عضو في اتحاد كرة القدم المصري ولو كانت الدعوة بصفة رسمية، فكان الأولى أن تتم دعوة رئيس الاتحاد، هاني أبوريدة، وهذا لم يحدث، وتواجدي في افتتاح الملعب يرفع من الحدث، ولم أتقاضى أي مبلغ مالي أو مقابل مادي، وقد جلست في المقصورة الرئيسية مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتمت معاملتي بشكل جيد، وتمت دعوة عدد من الصحفيين المصريين، فلماذا الكلام عن مجدي عبد الغني فقط، ومن ذهب إلى قطر ليس خائنا لبلده.

ما رأيك في الملعب الجديد؟

الملعب تحفة فنية لم أر مثلها في حياتي، ولا مثيل له، تم إنشائه على أحدث طراز، وسعته تقارب الـ50 ألف متفرج، فهذا الملعب هو الأول من نوعه في العالم الذي تم تكييفه، فدرجة الحرارة كانت خارج الملعب 34 درجة، وداخل الملعب 20 درجة فقط.