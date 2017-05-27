أرسنال يحقق لقب كأس الاتحاد ويفض الشراكة مع مانشستر يونايتد

دبي، الإمارات العربية اامتحدة (CNN) – توج أرسنال بلقبه رقم 13 في كأس الاتحاد الإنجليزي ليصبح أكثر الفرق تتويجا بهذا اللقب، بعد أن هزم تشيلسي في النهائي الذي أقيم على أرضية ملعب "ويمبلي" التاريخي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة تتوقع جماهير أرسنال أن تكون وداعية للمدرب الفرنسي التاريخي للفريق، أرسن فينغر.

فعلى أرضية "ويمبلي"، تقدم "الغانرز" مبكرا عبر النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، عند الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، بعد أن ألغى الحكم المساعد الهدف قبل أن يعود ويحتسبه حكم الساحة، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأرسنال.

وفي الشوط الثاني، تعادل أسود غرب لندن، عبر المهاجم الإسباني من أصل برازيلي، دييغو كوستا، عند الدقيقة 76، قبل أن يسجل اللاعب الويلزي أرون رامسي، الهدف القاتل لأرسنال بعد ذلك بثلاث دقائق، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح أرنسال.

وبهذا اللقب، كسر الفريق اللندني الشراكة مع مانشستر يونايتد كأكثر الفرق تتويجا باللقب الأكثر عراقة في بريطانيا، بعد أن وصل للقبه رقم 13، في حين بقي رصيد اليونايتد عند 12 لقبا.

يذكر أن المدرب أرسين فينغر، كان قد لوح لجماهير أرسنال بعد المباراة، في إشارة رآها بعض المشجعين كوداع لهم في هذه المباراة، ما يعني أن الجماهير تتوقع أن تكون هذه المباراة الأخيرة له.