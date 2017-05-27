قبل قمة تشيلسي وأرسنال.. تعرف إلى أكثر النهائيات إثارة في كأس الاتحاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستضيف ملعب "ويمبلي" العريق نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والذي سيجمع بين أرسنال وتشيلسي، إذ يسعى الأول لإنقاذ موسمه الكارثي في حين يطمح الأخير لتحقيق الثنائية التاريخية خلال الموسم الحالي، نستعرض لكم أبرز النهائيات التاريخية لهذه البطولة عبر التاريخ.

مانشستر يونايتد ينتفض أمام كريستال بالاس

بلغ اليونايتد وبالاس نهائي النسخة الماضية من الكأس، وكانت جميع الترشيحات تصب في مصلحة الشياطين الحمر رغم احتلالهم المركز الخامس في الدوري وفشلهم في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا.

فاجأ كريستال بالاس الجميع، حين سجل الهدف الأول عند الدقيقة 78، ليظن الجميع أن الأمر انتهى، لكن اليونايتد عاد وسجل هدف التعادل عند الدقيقة 81 عبر الإسباني خوان ماتا، قبل أن يسجل الإنجليزي جيسي لينغارد هدف الفوز لفريقه في الشوط الإضافي الأول وعند الدقيقة 110 على وجه التحديد.

وتوج اليونايتد بقيادة المدرب الهولندي لويس فان خال حينها باللقب الـ12 في تاريخه، معادلا عدد ألقاب أرسنال، كأكثر فريقين حققا اللقب الأكثر عراقة في بريطانيا.

أرسنال والعودة التاريخية أمام هال سيتي

كان المدرب الفرنسي أرسين فينغر، يحضر نفسه للاحتفال بلقبه الأول مع أرسنال منذ تسع سنوات، حين التقى "الغانرز" مع هال سيتي في نهائي نسخة موسم 2013/2014 من البطولة.

لم تجر المباراة كما أرادها فينغر في الشوط الأول، إذ سجل هال هدفين خلال أربع دقائق، فقد جاء الهدف الأول عند الدقيقة الرابعة والثاني عند الدقيقة الثامنة، لكن أرسنال قلص الفارق عند الدقيقة 17 عبر سانتي كازورلا.

وفي الشوط الثاني، حدثت العودة التاريخية لـ "مدافع لندن"، إذ سجل الفرنسي لوران كوشيلني هدف التعادل عند الدقيقة 71، قبل أن يسجل الويلزي أرون رامسي، هدف الفوز لأرسنال عند الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الثاني، ويتوج الفريق بلقبه رقم 11 عبر التاريخ.

نهائي ركلات الجزاء الضائعة

وصل تشيلسي وبورتسموث إلى نهائي نسخة موسم 2009/2010، واحتسب حكم تلك المباراة، كريس فوي، ركلة جزاء لبورتسموث عند الدقيقة 56، لكن اللاعب الغاني كيفن برينس بواتينغ أضاعها.

عاقب "أسود غرب لندن" خصومهم على إهدار ركلة الجزاء، حين سجلوا الهدف الأول عبر النجم الإيفواري ديدييه دروغبا، عند الدقيقة 59، قبل أن يتحصل تشيلسي على ركلة جزاء، أضاعها النجم الإنجليزي فرانك لامبارد عند الدقيقة 89، ليتوج الفريق اللندني باللقب السادس في تاريخه.

جيرارد يقود ليفربول لثورة تاريخية أمام ويست هام

التقى ليفربول بويست هام يونايتد، في نهائي نسخة موسم 2005/2006، تقدم ويست هام حين سجل مدافع ليفربول جيمي كاراغر هدفا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 21، قبل أن يضيف الإنجليزي دين أشتون الهدف الثاني لويست هام، عند الدقيقة 28.

قلص اللاعب الفرنسي جبريل سيسيه، عند الدقيقة 32، قبل أن يسجل النجم الإنجليزي ستيفن جيرارد هدف التعادل لليفربول عند الدقيقة 53، لكن الإنجليزي بول كونشيسكي، سجل الهدف الثالث لـ "مطارق لندن"، عند الدقيقة 65.

بقي ويست هام متقدما بثلاثة اهداف مقابل هدفين، حتى الوقت بدل الضائع، حين سجل جيرارد هدف التعادل لـ "الريدز"، ليحتكم الفريقان لشوطين إضافيين وركلات ترجيخ، فاز من خلالها ليفربول وتوج بلقبه السابع والأخير في البطولة.