برشلونة يودع إنريكي باللقب رقم 29 في كأس الملك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاز برشلونة بلقبه رقم 29 في كأس ملك إسبانيا، بعد أن هزم ديبورتيفو ألافيس، بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة الأخيرة للمدرب الإسباني للفريق الكتالوني، لويس إنريكي، الذي سيغادر الفريق، دون أن يعلن برشلونة عن خليفته حتى اللحظة.

فعلى أرضية ملعب "فسينتي كالديرون" في العاصمة الإسبانية، مدريد، تقدم الفريق الكتالوني عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عند الدقيقة 40، قبل أن يتعادل ألافيس عبر الفرنسي ثيو هيرنانديز، عند الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، قتل برشلونة أحلام الفريق الباسكي، حين سجل الهدفين الثاني والثالث، عبر النجم البرازيلي نيمار دار سيلفا، عند الدقيقة 45، والإسباني باكو ألكاسير عند الدقيقة 46، ليتفوق الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ويتوج باللقب.

وبهذا الفوز، حقق برشلونة لقبه الـ29، وهو صاحب الرقم القياسي بعدد التتويجات بهذا اللقب، كما أن هذا الكأس هو الثاني على التوالي للفريق الكتالوني.

يذكر أن برشلونة ضرب موعدا مع ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، ليشهد عشاق كرة القدم "كلاسيكو" جديدا مع انطلاق الموسم المقبل.