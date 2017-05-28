بول بوغبا عن الكعبة: إنها أجمل ما رأيت في حياتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر النجم الفرنسي بول بوغبا، صورته بجانب الكعبة المشرفة في مدينة مكة، خلال أدائه لمناسك العمرة، بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وعلق بوغبا على الصورة قائلا "إنه أجمل شيء أشاهده في حياتي"، وظهر بملابس الإحرام وهو ينظر إلى الكعبة بينما يطوف بها المعتمرون.

وينحدر اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، من أصول أفريقية، كما أن عائلته مشهورة بأنها تمتلك عدة لاعبين كرة قدم، إذ يمارس شقيقاه نفس الرياضة.