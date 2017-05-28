الصقر السعودي يحلق في سماء كوريا الجنوبية ويبلغ دور الـ16 لمونديال الشباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بلغ المنتخب السعودي دور الـ16 لبطولة كأس العالم للشباب، تحت 20 عاما، بعد أن تعادل مع المنتخب الأمريكي بهدف لمثله في آخر مبارياته بالمجموعة السادسة، ليتأهل إلى الدور المقبل كأحد أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث في مجموعاتها.

فعلى أرضية ملعب "جيونجو كأس العالم"، تقدم المنتخب الأمريكي عند الدقيقة 41 عبر اللاعب بروكس لينون، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأمريكيين بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، قدم الأخضر السعودي اداء مميزا، وسيطر على مجريات اللعب، لتثمر سيطرته عن هدف التعادل عبر اللاعب عبد الإله العمري، عند الدقيقة 74، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبهذه النتيجة، وصل المنتخب السعودي إلى نقطته الرابعة في المجموعة، خلف المنتخب الأمريكي بنقطة واحدة وبنفس الرصيد من النقاط مع المنتخب السنغالي ولكنه يتأخر عنه بفارق الأهداف، محتلا المركز الثالث في المجموعة.