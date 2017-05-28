سوبر ماريو.. حكايات خاصة جدا عن بالوتيلي في نيس

حكايات خاصة جدا عن سوبر ماريو في نيس

رياضة
آخر تحديث منذ22 دقيقة.
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1:38

من انتر ميلان ومانشستر سيتي وميلان وليفربول، وصل بالوتيلي إلى نيس لكنه قد ينتقل قريبا للدوري الإسباني

نيس، فرنسا (CNN)-- انتقل الاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي، المُلقب بـ"سوبر ماريو"، من نادي ليفربول الإنجليزي إلى نيس الفرنسي قبل عام، ونجح مؤخرا مع فريقه الجديد في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، لكنه قد لا يشارك مع نيس في البطولة المقبلة، إذ قد ينتقل إلى نادي لاس بالماس للعب في الدوري الإسباني.

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