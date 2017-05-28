سوبر ماريو.. حكايات خاصة جدا عن بالوتيلي في نيس

نيس، فرنسا (CNN)-- انتقل الاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي، المُلقب بـ"سوبر ماريو"، من نادي ليفربول الإنجليزي إلى نيس الفرنسي قبل عام، ونجح مؤخرا مع فريقه الجديد في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، لكنه قد لا يشارك مع نيس في البطولة المقبلة، إذ قد ينتقل إلى نادي لاس بالماس للعب في الدوري الإسباني.