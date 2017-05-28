ملك روما يتنازل عن عرشه.. أبرز محطات توتي في كرة القدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد 24 عاما منذ دخوله الأول إلى أرضية الملعب مع الفريق الأول في روما، ها هو النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، يودع عالم كرة القدم في مباراة جنوى، ليعلن عن نهاية حقبة أخرى في كرة القدم كان هو بطلها، وقد أعطى فيها دروسا في الوفاء للنادي وفي عشق كرة القدم وما تحمله هذه الرياضة من معان وقيم، نستعرض لكم أبرز المحطات في حياة قائد كتيبة الذئاب، توتي.

28 مارس/آذار من عام 1993

واجه روما نظيره بريشيا، في الدوري الإيطالي، وتم استدعاء توتي من قبل المدرب الصربي فوجادين بوسكوف، ليشارك بديلا في تلك المباراة التي فاز فيها فريقه بهدفين نظيفين خارج الأرض.

4 سبتمبر/أيلول من عام 1994

استضاف روما نظيره فوجيا على أرضية ملعب "أولمبيكو" في العاصمة الإيطالية، روما، في بداية موسم 1994/1995 من "الكاتشيو"، وسجل توتي في تلك المباراة هدفه الأول مع الفريق الأول من تسديدة قوية سكنت شباك فوجيا وأشعلت الافراح في مدرجات الملعب.

31 أكتوبر/تشرين أول من عام 1998

أصبح الملك توتي أصغر قائد لفريق في إيطاليا، حين رشحه زملاؤه في الفريق لارتداء شارة قيادة روما وهو يبلغ من العمر 22 عاما، لتبدأ منذ تلك اللحظة، أسطورة توتي القائد.

من 10 يونيو/حزيران إلى 2 يوليو/تموز من عام 2000

شارك توتي في أول بطولة له مع المنتخب الإيطالي، حين لعب في كأس أمم أوروبا 2000 مع منتخب بلاده، ليقوده إلى النهائي بعد أن سجل هدفين في البطولة أمام بلجيكا رومانيا، كما سجل ركلة جزاء شهيرة أمام المنتخب الهولندي في نصف النهائي على طريقة "بانينكا"، ليصل الإيطاليون للمباراة النهائية التي خسروها بصعوبة أمام المنتخب الفرنسي.

17 يونيو/حزيران من عام 2001

روما يصل إلى الجولة النهائية ولديه 72 نقطة في الدوري، مقابل 70 نقطة ليوفنتوس، استضاف ذئاب العاصمة نادي بارما في الجولة الأخيرة والتقى اليوفي مع ضيفه أتلانتا، وها هو توتي يتقدم لروما عند الدقيقة 19 ويقود فريقه للفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليتوج أبناء العاصمة باللقب الأول لهم منذ 18 عاما والوحيد لتوتي في مسيرته الكروية.

19 ديسمبر/كانون أول من عام 2004

توتي يسجل في مرمى بارما ويصبح الهداف التاريخي لروما في الدوري الإيطالي بعد أن وصل لهدفه رقم 107، ليبدأ بكتابة تاريخ جديد في النادي منذ ذلك الحين.

9 يوليو/تموز من عام 2006

حقق المنتخب الإيطالي بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه عام 2006 في ألمانيا، وكان توتي أحد أهم اللاعبين في الفريق حينها إذ لعب دورا حاسما في وصول "الأزوري" إلى المباراة النهائية حين قاد الهجمة التي جاء منها الهدف الثاني لإيطاليا على ألمانيا في نصف النهائي، وسجل ركلة الجزاء التي أهلت إيطاليا إلى ربع النهائي على حسبا أستراليا في دور الـ16.

11 يناير/كانون ثاني من عام 2015

توتي يسجل هدفا أمام لاتسيو في ديربي روما، ويحتفل مع جماهير فريقه بأخذ صورة على طريقة "السيلفي"، لتصبح هذه الطريقة بالاحتفال من أشهر الطرق في عالم كرة القدم

أرقام تاريخية

لعب توتي 750 مباراة لروما وسجل 300 هدفا، وهو أكبر لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا، بعد أن سجل هدفا في البطولة وهو يبلغ من العمر 39 عاما و59 يوما، وها هو اليوم يعتزل كرة القدم وهو في عمر الـ40 عاما.