رونالدو باللهجة المصرية: جيل جديد من حديد.. وأديب يرد: حبيبي يا أبو رونالدو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إعلان لمجموعة "حديد للمصريين"، وتحدث فيه باللهجة المصرية، كما ظهر وهو يلعب كرة القدم مع الأطفال المصريين في أحياء مصر القديمة ويتجول بين الآثار المصرية، وذلك بعد اتفاق تم بين النجم البرتغالي ورجل الأعمال المصري الشهير، أحمد أبو هشيمة.

وتحدث رونالدو في نهاية الفيديو باللهجة المصرية قائلا: "حديد للمصريين.. جيل جديد من حديد"، وذلك ترويجا للمجموعة التي قام بتصوير الإعلان لصالحها.

Glad to introduce the 1st reveal of my campaign with @egyptian_steel in partnership with @AhmedAbuHashima. Stay tuned for the 2nd reveal! pic.twitter.com/ZbNxXOsnvQ — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 27, 2017

ونال هذا الإعلان عدداً من ردود الفعل الإيجابية في مصر، إذ قال الإعلامي عمرو أديب في برنامجه على قناة OTV، "حبيبي يا أبو رونالدو.. حبيبي وصاحبي وأخويا."

يذكر أن رونالدو كان قد اتفق مع أبو هشيمة على تصوير هذا الإعلان قبل أشهر، وهو الإعلان الأول للنجم البرتغالي لصالح شركة مصرية.