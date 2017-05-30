العين يكتسح استقلال طهران وأهلي جدة يبلغ ربع النهائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح الزعيم الإماراتي، العين، ضيفه استقلال طهران الإيراني بسداسية مقابل هدف وحيد، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، ليعبر إلى ربع النهائي البطولة متفوقا بنتيجة 6-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، في وقت تغلب فيه أهلي جدة السعودي على مضيفه أهلي دبي الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليتفوق بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-2، ويعبر إلى ربع النهائي.

فعلى أرضية ملعب الشيخ هزاع بن زايد في مدينة العين، تقدم الزعيم عند الدقيقة 27 عبر اللاعب البرازيلي، كايو فيرنانديز، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني للعين عند الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، أضاف الفريق البنفسجي الهدف الثالث عبر النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن عند الدقيقة 49، قبل أن يسجل الكوري الجنوبي لي ميونغ جو، الهدف الرابع للزعيم عند الدقيقة 57، في آخر مباراة له مع الفريق.

رفض العين أن تنتهي المباراة برباعية فقط، بل أضاف الهدف الخامس عبر "عموري" عند الدقيقة 60، قبل أن يختتم المهاجم السعودي ناصر الشمراني اهداف العين بالهدف السادس عند الدقيقة 75، ليقلص اللاعب كافح رضائي النتيجة للفريق الإيراني عند الدقيقة 83، وتنتهي المباراة بسداسية عيناوية مقابل هدف وحيد للاستقلال.

وبهذه النتيجة، تفوق الزعيم بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-2، بعد ان خسر الذهاب بهدف نظيف، ليعبر إلى ربع النهائي للموسم الثاني على التوالي.

أما المباراة الثانية والتي أقيمت على ارضية ملعب "الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم" في مدينة دبي، تقدم "الراقي" عند الدقيقة 18 عبر النجم تيسير الجاسم، قبل أن يسجل حسين المقهوي الهدف الثاني للأهلي السعودي عند الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين للضيوف.

وفي الشوط الثاني، لم تتغير نتيجة المباراة حتى الدقيقة 72، حين سجل اللاعب العراقي سعد عبد الأمير الهدف الثالث للأهلي، قبل أن يقلص اللاعب الغاني،أسامواه جيانن الفارق للأهلي الإماراتي في الوقت بدل الضائع بتسجيله الهدف الوحيد لفريقه، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف للأهلي السعودي مقابل هدف وحيد لنظيره الإماراتي.

وكان الأهلي السعودي قد تعادل في مباراة الذهاب على أرضية ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية، بهدف لمثله، ليعبر إلى ربع النهائي.