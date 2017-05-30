الهلال يواجه استقلال خوزستان الإيراني في موقعة مشتعلة بالدوحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سيواجه الهلال السعودي نظيره استقلال خوزستان الإيراني، على أرضية ملعب ثاني بن جاسم في العاصمة القطرية، الدوحة، في وقت سيستضيف فيه لخويا القطري فريق بيرسبوليس، أو بيروزي الإيراني، على أرضية ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، وذلك في إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

إذ في قمة مباريات الثلاثاء، سيلعب الزعيم السعودي مباراة مصيرية في مشوار تأهله لربع النهائي مع الفريق الإيراني، في مباراة سيسعى الهلال فيها لتجاوز عقبة الفريق الإيراني وبلوغ الدور المقبل.

ويحتاج الهلال إلى الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بهدف نظيف، وذلك بعد أن فاز ذهاباً بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي اعتبر فيها الفريق الإيراني مضيفاً، في حين ستعتبر مباراة الإياب على أرضية ملعب الهلال.

أما في المباراة الثانية، فسيحاول لخويا تحقيق الفوز على بيروزي، ليعبر إلى ربع النهائي، ويحرم الفريق الإيراني من مواصلة مشواره في البطولة الآسيوية.

وانتهت مباراة الذهاب بين لخويا وبيروزي بالتعادل السلبي في إيران، لذلك يجب على الفريق القطري تحقيق الفوز للعبور إلى ربع النهائي، في حين يكفي التعادل الإيجابي نادي بروزي لعبور عقية لخويا.

يذكر أن في حال نجح الهلال في هزيمة استقلال خوزستان، وقهر لخويا نظيره بيروزي، ستكون جميع الفريق المتأهلة إلى ربع النهائي دوري أبطال آسيا عن غرب القارة، خليجية.